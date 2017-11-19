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تعرف على القبائل التي تمنع المملكة عمل أفرادها في قطاع الجوالات

تعرف على القبائل التي تمنع المملكة عمل أفرادها في قطاع الجوالات
عادل الحربي(صدى):

منعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أفراد بعض القبائل من العمل في قطاع الجوالات (الاتصالات)، الذي تم توطينه بالكامل 100%، بالإضافة إلى بقية المهن المقصورة على السعوديين.

وجاء تأكيد الوزارة وهي تعني تصنيف “القبائل النازحة” في سوق العمل، ردا على سؤال من أحد أفرادها وجّهه إلى حساب ” خدمة العملاء ” التابع للوزارة، قائلاً : ” السلام عليكم.. القبائل النازحة هل تستطيع العمل في الجوالات.. وشكرا “.

وجاء الرد كما يلي: ” يتم احتساب القبائل النازحة بـ 1.00 في نسبة التوطين بشرط أن لا يتجاوز العدد 10% من إجمالي السعوديين على المنشأة ولا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين “.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38221 ] نشر منذ 2 ساعتين

زين ,,

[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 45 دقيقة

موفقين لكل خير يا مسلمين

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