تعرف على القبائل التي تمنع المملكة عمل أفرادها في قطاع الجوالات

عادل الحربي(صدى):

منعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أفراد بعض القبائل من العمل في قطاع الجوالات (الاتصالات)، الذي تم توطينه بالكامل 100%، بالإضافة إلى بقية المهن المقصورة على السعوديين.

وجاء تأكيد الوزارة وهي تعني تصنيف “القبائل النازحة” في سوق العمل، ردا على سؤال من أحد أفرادها وجّهه إلى حساب ” خدمة العملاء ” التابع للوزارة، قائلاً : ” السلام عليكم.. القبائل النازحة هل تستطيع العمل في الجوالات.. وشكرا “.

وجاء الرد كما يلي: ” يتم احتساب القبائل النازحة بـ 1.00 في نسبة التوطين بشرط أن لا يتجاوز العدد 10% من إجمالي السعوديين على المنشأة ولا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين “.