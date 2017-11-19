تعرف على القبائل التي تمنع المملكة عمل أفرادها في قطاع الجوالات
منعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أفراد بعض القبائل من العمل في قطاع الجوالات (الاتصالات)، الذي تم توطينه بالكامل 100%، بالإضافة إلى بقية المهن المقصورة على السعوديين.
وجاء تأكيد الوزارة وهي تعني تصنيف “القبائل النازحة” في سوق العمل، ردا على سؤال من أحد أفرادها وجّهه إلى حساب ” خدمة العملاء ” التابع للوزارة، قائلاً : ” السلام عليكم.. القبائل النازحة هل تستطيع العمل في الجوالات.. وشكرا “.
وجاء الرد كما يلي: ” يتم احتساب القبائل النازحة بـ 1.00 في نسبة التوطين بشرط أن لا يتجاوز العدد 10% من إجمالي السعوديين على المنشأة ولا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22721 ] نشر منذ 2 ساعتين
شغالين ف المكدة زي الحلاوه
مكه جده المدينة
🚕🚕🚕🚕🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38221 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 45 دقيقة
موفقين لكل خير يا مسلمين