ضريبة القيمة المضافة تشمل البنزين بنسبة 5% اعتبارًا من 1 يناير
أكد حساب ضريبة القيمة المضافة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتابع للهيئة العامة للزكاة والدخل أمس السبت أن هناك زيادة رسمية في أسعار البنزين مع بداية شهر يناير 2018، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
جاء ذلك رداً على أحد المواطنين عندما استفسر عن وقت تطبيق الضريبة على البنزين ومشتقاته .
الروقي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 ساعات
من غير ارتفاع قيمته طبعا ….
حطوا لنا سياكل والا مواصلات عامه افضل
القرشي[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 2 ساعتين
إرتفاع سعر البنزين وفوقه ضريبة كمان !!!