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ضريبة القيمة المضافة تشمل البنزين بنسبة 5% اعتبارًا من 1 يناير

ضريبة القيمة المضافة تشمل البنزين بنسبة 5% اعتبارًا من 1 يناير
نايف السالم (صدى):

أكد حساب ضريبة القيمة المضافة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتابع للهيئة العامة للزكاة والدخل أمس السبت أن هناك زيادة رسمية في أسعار البنزين مع بداية شهر يناير 2018، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

جاء ذلك رداً على أحد المواطنين عندما استفسر عن وقت تطبيق الضريبة على البنزين ومشتقاته .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 ساعات

من غير ارتفاع قيمته طبعا ….

حطوا لنا سياكل والا مواصلات عامه افضل

[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 2 ساعتين

إرتفاع سعر البنزين وفوقه ضريبة كمان !!!

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