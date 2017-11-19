أب يتهم مستشفى بإجراء عملية لابنه بدلا من توأمه المريض

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجه أب لطفلين توأم، اتهام لأطباء في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بإجراء عملية لأحد الطفلين وهو لا يحتاجها، فيما تركوا الآخر المصاب يعاني، حتى توفي بعد 10 أيام، وذلك بمستشفى النساء والولادة بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الطفلين كانا يعانيان من عيوب قلبية خلقية معقدة، وانقلاب في جميع أحشاء البطن كالكبد والطحال والأمعاء، وأصيبا معًا بالتهاب الأمعاء والكولون التنخري، وأجريت لهما عملية جراحية لاستئصال الجزء المتنخر، والتقدير المرضي لمثل هذه الحالة سيئ جدًا ‏عالميًا.

وأضاف أن التوأم الأول بقي في الحضانة 10 أيام ثم توفي، فيما لا يزال الآخر بها، ورفضت عدة مستشفيات إجراء عملية له في القلب، حتى يصل إلى وزن 3 كج، مشيرًا إلى تعليق سفر الأطباء المشرفين على الحالة، ومراجعة الملف الطبي، وأنه اتضح وجود تاريخ مرضي مشابه في العائلة، وسبق أن فقدت طفلا في نفس الوضع الطبي.