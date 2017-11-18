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شرطة الأحساء تطيح بالمعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

شرطة الأحساء تطيح بالمعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، بمحافظة الأحساء، اليوم السبت، من ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصويره والسخرية منه، وتم التحفظ عليهم لاستكمال التحقيق معهم.

جدير بالذكر أن 3 أشخاص ضايقوا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتدوا عليه بالضرب، كما قاموا بتصوير مقطع بما فعلوا، ونشروه على مواقع التواصل.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 2 ساعتين

اجلدوهم وصوروهم لكي يكونون عبره لغيرهم

[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله عليهم

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