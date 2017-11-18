شرطة الأحساء تطيح بالمعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
تمكنت الجهات الأمنية، بمحافظة الأحساء، اليوم السبت، من ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصويره والسخرية منه، وتم التحفظ عليهم لاستكمال التحقيق معهم.
جدير بالذكر أن 3 أشخاص ضايقوا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتدوا عليه بالضرب، كما قاموا بتصوير مقطع بما فعلوا، ونشروه على مواقع التواصل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22721 ] نشر منذ 3 ساعات
أجلدووووووهم😡
alfahd42[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجلدوهم وصوروهم لكي يكونون عبره لغيرهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 12794 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6089 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله المستعان😢