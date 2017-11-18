شرطة الأحساء تطيح بالمعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، بمحافظة الأحساء، اليوم السبت، من ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصويره والسخرية منه، وتم التحفظ عليهم لاستكمال التحقيق معهم.

جدير بالذكر أن 3 أشخاص ضايقوا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتدوا عليه بالضرب، كما قاموا بتصوير مقطع بما فعلوا، ونشروه على مواقع التواصل.