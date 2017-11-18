الاتحاد الآسيوي يختار حارس أوراوا أفضل لاعب في مباراة الهلال ‎

طلال الغامدي(صدى):

أختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شوساكو نيشيكاوا، حارس مرمى أوراوا، أفضل لاعب في مباراة الهلال وأوراوا الياباني‎ بذهاب نهائي آسيا 2017.

وتألق الحارس الياباني في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة بالرياض، وحرم الزعيم من إحراز أكثر من هدف، وأبرزهم تصديه لكرتين من السوري عمر خريبين، قبل أن يُسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 37.

وانتهت مباراة الهلال وأوراوا الياباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأجل حسم اللقب إلى لقاء الإياب، المقرر إقامته في اليابان، يوم السبت المقبل، الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري.