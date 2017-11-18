‏” جمعية الجودة ” بالحدود الشمالية تعقد اجتماعها الثالث

خالد الضبيبي(صدى):

عقدت جمعية الجودة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم السبت، اجتماعها الثالث، بحضور الدكتور جاسر بن جريد العنزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة وأعضاء الجمعية السعودية للجودة.

وثمن رئيس وأعضاء المجلس لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اهتمامه بالجمعية، مؤكدًا حرص سموه على قيامها بالمهام المنوطة بها، ولرعاية سموه توقيع اتفاقية تطبيق مشروع الجودة مع إمارة المنطقة مما سيكون له بالغ الأثر في عمل الجمعية مستقبلا.