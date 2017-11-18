الثقافة والإعلام تحتفي بأطفال شهداء الواجب وتقدم العديد من البرامج غدا

سعيد العجل(صدى):

برعاية وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد العواد ينطلق مساء غد الأحد مهرجان اليوم العالمي للطفل بالعديد من الفعاليات والبرامج الهادفة، والذي تنظمه وكالة الشؤون الثقافية ويقام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض على مدى ثلاثة أيام، ويتم خلاله الاحتفاء بأبناء وأسر شهداء الواجب وأبطال الحد الجنوبي.

ويأتي هذا الاحتفاء تقديرا لما قدمه هؤلاء الأبطال في خدمة الدين والوطن، ووقوفا مع أسرهم ودعمهم وهو الأمر الذي وضعته الدولة على عاتقها تجاههم.

وتشارك سفارات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتشمل سفارات السودان وباكستان واليابان والهند والفلبين، إضافة إلى تجمع المغاربة المقيمين بالمملكة والمكتب الثقافي المصري في الرياض والأسر النوبية في الرياض والمجلس الثقافي البريطاني، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تستهدف الطفل، وكذلك دور النشر.

كما ستقدم خلال المهرجان ورش عمل ودورات تدريبية تهتم بتطوير الذات وتنمية مهارات الطفل وتعزيز دور الأسرة في حياة الطفل وكيفية التعامل الأمثل معه.

ويهدف المهرجان إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل من خلال أجنحة خاصة للاختراعات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها بالإضافة إلى أستوديو الأطفال، ونشر ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية.

وسيكون استقبال الزوار ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى العاشرة مساءً، طوال أيام المهرجان، فيما سيكون استقبال طلاب المرحلة الابتدائية في الفترة الصباحية حيث تقام لهم مسابقة في المسرح التربوي تحكمها لجنة مختصة في مجال مسرح الأطفال وسيتم في نهاية المهرجان تسليم الجوائز للفائزين، كما سيكون هناك مسابقات في الإلقاء وبما يهدف لإبراز مواهب الأطفال في كافة المجالات.