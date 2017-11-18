مدرب الهلال: قادرون على الفوز بدوري أبطال آسيا

خالد يحي(صدى):

قال الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال، أن الفرصة أمام فريقه مازالت قائمة، للفوز بالكأس الأسيوية، مؤكدا أنه فخور بأداء فريقه.

وذكر دياز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الهدف المبكر أربكه، حتى نجح فريقه في إدراك التعادل، مشيرا إلي أنهم لعبوا شوط ويتبقي شوط أخر، سنعمل من خلاله على تحقيق اللقب القاري.

وعن الضعف الواضح في الجبهة اليمنى قال: ” الفريق لعب بتميز وتناوب سالم الدوسري والبريك على الجبهة اليمنى ووصلنا للمرمى لكن ضياع الفرص حرمنا الفوز.