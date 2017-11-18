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إدغار باوزا يتابع نهائي دوري أبطال آسيا في استاد الملك فهد

إدغار باوزا يتابع نهائي دوري أبطال آسيا في استاد الملك فهد
ماجد محمد(صدى):

حضر مدرب المنتخب السعودي الأرجنتيني إدغار باوزا، مساء اليوم السبت، إلي ملعب الملك فهد؛ وذلك لمتابعة أداء ل لاعبي المنتخب السعودي الذين يمثلون فريق الهلال في مواجهة ضيقه أوراوا ريدز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا.

وخاض الهلال 19 مباراة على مدار 4 سنوات في دوري أبطال آسيا، على أرضه ووسط جماهيره، دون تلقي أي هزيمة، ولم يكن هذا الرقم هو الأبرز لـ ” الزعيم ” ، بل إنه يعد هو الفريق الأكثر تحقيقًا للفوز في تاريخ البطولة القارية بـ51 مباراة.


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