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التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا الياباني

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا الياباني
نواف السالم(صدى):

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الهلال واوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بنتيجة 1-1.

سجل المهاجم السورى عمر خربين، هدفًا لفريق الهلال أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني، وجاء الهدف فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد أن تقدم الفريق الياباني بالهدف الأول بعد 7 دقائق فقط.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله ينتقم منكم ياسنافر

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