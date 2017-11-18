التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا الياباني

نواف السالم(صدى):

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الهلال واوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بنتيجة 1-1.

سجل المهاجم السورى عمر خربين، هدفًا لفريق الهلال أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني، وجاء الهدف فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد أن تقدم الفريق الياباني بالهدف الأول بعد 7 دقائق فقط.