التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا الياباني
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الهلال واوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بنتيجة 1-1.
سجل المهاجم السورى عمر خربين، هدفًا لفريق الهلال أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني، وجاء الهدف فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد أن تقدم الفريق الياباني بالهدف الأول بعد 7 دقائق فقط.
ضيف[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله ينتقم منكم ياسنافر
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 20 دقيقة
اكمل الفراغ : (“ــ”)
العالميه ……… ………..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21771 ] نشر منذ 15 دقيقة
بالتوفيق