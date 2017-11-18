التعاون ينهي استعداداته لمواجهة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق التعاون كافة تحضيراته الميدانية بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادا لمواجهة فريق الأهلي مساء اليوم السبت على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، بحضور رئيس نادي التعاون محمد القاسم ونائبه علي الشايعي وبعض أعضاء مجلس الإدارة والجماهير التعاونية.

وبدأت التمارين بعمليات الإحماء برفقة المعد البدني، وبعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين تلعب الكرة وسط مساحات ضيقة ، وطبق اللاعبين عدد من الجمل الفنية من خلال مناورة على ثلثي الملعب بالإضافة إلى تمارين الكرات الثابتة.