الفتح يفوز على الفيحاء في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

حقق فريق الفتح، فوزا غاليا على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

سجل للفتح جواو بيدرو في الدقيقة 3 ، وسايث ساكالا في الدقيقتين 14 و60، فيما سجل روني فيرنانديز هدف الفيحاء الوحيد بالدقيقة 20 ركلة جزاء.

ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الفيحاء عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.