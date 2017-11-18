قبائل عبيده تتقدم القبائل بالإقبال والدعم لبني هاجر

سعيد العجل(صدى):

تقدمت قبائل عبيده على رأس الشيخ مناحي بن ذيب بن شفلوت شيخ شمل قبائل عبيده بالإقبال على قبيلة بني هاجر تضامناً مع الشيخ شافي بن ناصر آل شافي شيخ قبيلة بني هاجر وتلبية لدعوة الشيخ شافي بن ناصر آل شافي وقبيلة بني هاجر والذي أقيم يوم أمس الجمعة في جوف بني هاجر بالمنطقة الشرقية، وقد تقدمت القبائل تحت راية التوحيد وخلف فرسان قبائل عبيده في منظر مهول يعكس مدى أهمية الحدث العالمي.

وشكر الشيخ مناحي بن شفلوت كافة قبائل عبيده على تلبية الدعوة والحضور الكثيف والمبهر واللذي يبين للعالم بأن القبائل السعودية تحت الأمر والطلب متى ماطلبو من قبل ولاة الأمر أعزهم الله ويفدون بمالهم ودمائهم وأرواحهم دفاعا عن مملكتهم الغالية وأرض الحرمين الشريفين.

