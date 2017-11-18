المملكة تبلغ السفير الألماني احتجاجها على تصريحات وزير الخارجية

نايف السالم(صدى):

استدعت وزارة الخارجية، السفير الألماني في المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، التي وصفتها بالمشينة.

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها مساء اليوم السبت أن تصريحات وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل على خلفية قضية استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالمشينة وغير المبررة.

وكانت المملكة استدعت في وقت سابق سفيرها في ألمانيا للتشاور، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة، ولا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة.