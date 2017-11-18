  • السبت 18

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. إصابة 18 شخصا في حادث تصادم بـ ” عرفة خط “
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 1٬738
  • 0
  • حوادث

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم بـ ” عرفة خط “

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم بـ ” عرفة خط “
نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٨:٤٤ من صباح اليوم السبت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلة وتريلا نتج عنة انقلاب في عرفة خط رقم ٤ وبة عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٧ فرق اسعا فيه ٢ فرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٨ اصابة ٣ اصابات متوسطة الخطورة و ١٥ اصابة بسيطة تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ١١ اصابة إلى مستشفي النور التخصصي كما نقلت ٧ إصابات إلى مستشفى الملك فيصل بالششة لتلقي العلاج الازم.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *