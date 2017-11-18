إصابة 18 شخصا في حادث تصادم بـ ” عرفة خط “

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٨:٤٤ من صباح اليوم السبت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين حافلة وتريلا نتج عنة انقلاب في عرفة خط رقم ٤ وبة عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٧ فرق اسعا فيه ٢ فرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٨ اصابة ٣ اصابات متوسطة الخطورة و ١٥ اصابة بسيطة تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ١١ اصابة إلى مستشفي النور التخصصي كما نقلت ٧ إصابات إلى مستشفى الملك فيصل بالششة لتلقي العلاج الازم.