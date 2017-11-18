شاهد تشكيلة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد الأشرم(صدى):

تنطلق، بعد قليل، مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في السابعة وربع مساء غد السبت على ملعب الملك فهد بالرياض، في حين يقام الإياب باليابان، 25 نوفمبر الجاري.

وخاض الهلال 19 مباراة على مدار 4 سنوات في دوري أبطال آسيا، على أرضه ووسط جماهيره، دون تلقي أي هزيمة، ولم يكن هذا الرقم هو الأبرز لـ ” الزعيم ” ، بل إنه يعد هو الفريق الأكثر تحقيقًا للفوز في تاريخ البطولة القارية بـ51 مباراة.

وتأتي تشكيلة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا كما يلي:

