بالفيديو.. جماهير الهلال تشعل سماء ملعب الملك فهد الدولي بالهتافات

ماجد الأشرم(صدى):

حرصت جماهير نادي الهلال على الحضور في وقت مبكر إلي ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، قبل ساعات من مواجهة الهلال وأوراوا ريدز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا، مرددين هتافات حماسية للاعبين.

وكانت توافدت جماهير الهلال مبكرًا بأعداد كثيفة، ثم اقتحمت البوابات لدخول المدرجات، فاضطر أمن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لفتح البوابات من أجل دخولهم قبل الموعد المحدد للدخول.