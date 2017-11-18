الهلال الأحمر ينهي استعدادته لمباراة الهلال واوراوا الياباني

سعيد العجل(صدى):

أنهت هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية لمباراة ذهاب نهائي القارة بين الهلال السعودي و اوراوا الياباني والذي سيقام على أرض استاد الملك فهد الدولي.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض إن عدد المشاركين تجاوز 22 مشاركًا، بينما عدد الفرق الإسعافية 10 فرق إسعافية بالإضافة فرقتان عناية متقدمة كما سيتم توزيع اكثر من 200 متطوع مصنف طبياً على المدرجات بفئاتها لتسهيل وسرعة تقديم الخدمة الطبيه الطارئة لمحتاجيها.

وأضاف المريبض أن آلية التشغيل تشمل، تشغيل 8 نقاط تجمع تحتوي كل نقطة على فرقة إسعافية متكاملة، وتمركز فرقتين عناية متقدمة داخل عيادة الاستاد.

كما تشمل الخطة تشغيل باص التحكم والقيادة بجوار الملعب وكذلك عربات الكوارث والحشود، مع تمركز 8 مسعفين على عربات الجولف بأرضية الملعب.

وأوضح أنه سيتم رفع الاستعداد والجاهزية قبل و بعد المباراة للمراكز المجاوره لأستاد الملك فهد تحسباً لاي طارئ لا قدر الله ، متمنين كل التوفيق للمثل الوطن نادي الهلال .