بالصور.. مدير عام حرس الحدود يتفقّد قطاعات تبوك ويفتتح مركز السرج

سعيد العجل(صدى):

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية – يحفظه الله- تفقد معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، خلال الفترة من ٢٥-٢٧ /٢/ ١٤٣٩هـ، قطاعات حرس الحدود بمنطقتي تبوك ومكة المكرمة.

وشملت جولة الفريق البلوي الميدانية لمنطقة تبوك زيارات لمركزيّ التبة والشيخ حميد بقطاع البدع، وقاعدة الملك فهد البحرية بقطاع الوجه، ومهبط حرس الحدود بقطاع أُملج، اطلع خلالها على سير العمل الميداني للمراكز ، وتفقد خطوط سير الدوريات وآلية عملها.

وافتتح الفريق البلوي مركز السرج بقطاع رابغ كما افتتح النقطة البحرية المتقدمة لحراسة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول خلال جولته في قطاع جدة التابع لمنطقة مكة المكرمة.

وقال معالي مدير عام حرس الحدود إنّ هذه الجولة تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – يحفظهم الله – للقطاعات الأمنية عامة وحرس الحدود خاصة من رعاية ودعم واهتمام.

واطلع الفريق البلوي خلال جولته، التي رافقه فيها عدد من قيادات وضباط حرس الحدود، على متطلبات العمل الميداني وتلمس احتياجات الضباط والأفراد، ناقلًا لهم تحيات وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود- يحفظه الله.

وحثّ معاليه كافة رجال حرس الحدود على الاجتهاد واليقظة لحفظ أمن هذا الوطن المعطاء وضرورة الحرص ومضاعفة الجهود المبذولة للوقوف حصناً منيعاً ضد كل ما يستهدف أمن الوطن، والتعامل بكل حزم وقوة مع محاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف النيل من أبناء المملكة أو محاولات التسلل ودخول المملكة بطرق غير نظامية، كما نبه على تكثيف تواجد أطقم وفرق البحث والإنقاذ بكامل تجهيزاتها بالمواقع المخصصة للسباحة؛ حرصاً على سلامة المتنزهين، مثمناً للجميع جهودهم المبذولة في مواجهة أي أعمال تخالف نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، والوقوف بحزم ضد من يحاول المساس بأمنه واستقراره، مطالباً الجميع بمواصلة العطاء، وفرض السيطرة الأمنية على كافة مناطق المسؤولية.