​10 أسباب لزيارة معرض دبي الدولى للسيارات

دبي(صدى):

من مشتري السيارات الفائقة المجنونة لسيارات الأطفال، فإن معرض دبي الدولي للسيارات الحالي لديه كل شيء للجميع ومن أهم الأسباب التي يمكن أن تدفعكم لزيارة معرض دبي الدولي للسيارات 2017 قبل انتهاءه :

1. تواجد أكثر من 550 موديل من 70 بلدا

يتم عرض أكثر من 550 مركبة من أكثر من 70 بلدا من سيارات السيدان المدمجة إلى سيارات الـ SUV الواسعة، وحتى الدراجات النارية الأنيقة.

2. شارع الأحلام

إذا كنت تحب السيارات الفائقة، فقد صمم جزء في المعرض باسم شارع الأحلام ويضم السيارات الخارقة الأفضل في العالم، ويتواجد به أول سيارة تيتانيوم في العالم بسعر 10.7 مليون درهم صممت من قبل الشركة المصنعة الإيطالية إيكونا وهي فولكانو تيتانيوم، ويمكن أن تتسارع فولكانو من 0 إلى 100km / ساعة في 2.8 ثانية فقط.

3. أقوى مركبة في العالم

واحدة من أكبر السيارات جاذبية في هذا الحدث هي برابوس 900 وقد زودت السيارة الألمانية بمحرك من 12 أسطوانة مما يجعلها أقوى سيارة للطرق الوعرة في العالم.

4. السيارات الإيطالية الحصرية الخارقة :

في حين ستعرض فيراري بديل موديل كاليفورنيا وهو موديل بورتوفينو في الحدث لمدة خمسة أيام فسوف تظهر لامبورغيني أفنتادور S رودستر. وبالنسبة لموديل بورتوفينو، فقد سمي باسم قرية إيطالية، ويأتي مع ثمن 860 ألف درهم في حين أفنتادور S رودستر تبدأ من 1.6 مليون درهم.

5. صالة المراقبة

وتهدف صالة المراقبة، وهي الأولى من نوعها في معرض دبي الدولي للسيارات، إلى تسليط الضوء على أوجه التعاون القائمة بين عالم صناعة الساعات والسيارات. وستعرض العلامات التجارية العالمية الشهيرة مثل شوبارد ومونتبلانك وتاج هيور قطعها المميزة والتصاميم المستقبلية في هذا الحدث.

6. متعة للعائلة :

هناك الكثير من الأنشطة للحفاظ على مرح أطفالك بالمعرض فهناك تحدي محاكي سباقات للأطفال دون سن 16 كما أن السائق الذي يسجل أسرع وقت سوف يحصل على فرصة ركوب ماكلارين على حلبة أوتودروم دبي. كما يمكنكم أن تأخذوا أولادكم إلى مدرسة ليغولاند لتعليم قيادة السيارات وتوفر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 13 عاما الحصول على تجربة قيادة حقيقية.

7. مزاد السيارات الكلاسيكية:

هل تريد أن تستثمر في موديل عام 1967 للسيارة مرسيدس بنز بولمان؟ هذه هي فرصتك فسيعقد مزاد السيارات الكلاسيكية في 17 نوفمبر وسيشهد ما يقرب من 50 سيارة كلاسيكية مثيرة للاهتمام.

8. مهارات الدريفت :

هل تساءلت يوما كيف يبدو الأمر من داخل سيارة تمارس الانجراف؟ جهز نفسك لأن هناك سائق محترف في الانجراف من أكاديمية برودريفت سوف ينجرف بمهارة السيارة في بيئة آمنة ويمكنكم مشاركته اللحظات المثيرة.

9. سيارة تويوتا التي تعمل بالهيدروجين

ستقوم تويوتا بعرض أسطولها المبتكر من سيارات ميراي وهي سيارة سيدان تعمل بخلايا الهيدروجين وهي سيارة مميزة في الحفاظ على البيئة وتمثل أيضا ” نقطة تحول في تاريخ السيارات ” .

10. تراث الشرق الأوسط :

سوف تقدم فورد موديل فوكس ديزرت الشهير للزوار ليعطي نظرة عامة على تاريخ العلامة التجارية في الشرق الأوسط وسيارة جيمي ديزيرت فوكس الأصلية، التي تم تصميمها في عام 1971 من أجل التضاريس الوعرة، تعتبر اختراع رئيسي للشركة.