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شاهد جماهير الهلال تصلي جماعة قبل لقاء أوراو

شاهد جماهير الهلال تصلي جماعة قبل لقاء أوراو
طلال الغامدي(صدى):

شهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال وأوراوا ريدز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا، قيام جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بأداء الصلاة جماعة قبل بدأ المباراة.

وكانت توافدت جماهير الهلال مبكرًا بأعداد كثيفة، ثم اقتحمت البوابات لدخول المدرجات، فاضطر أمن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لفتح البوابات من أجل دخولهم قبل الموعد المحدد للدخول.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 59 دقيقة

الأمر عادي وأكثر من عادي .. لكن الخوفة من أن يفهمها غيرنا من غير المسلمين غلط.

[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 59 دقيقة

الأمر عادي وأكثر من عادي .. لكن الخوفة من أن يفهمها غيرنا من غير المسلمين غلط.

[ عدد التعليقات: 38202 ] نشر منذ 37 دقيقة

فالهم الفوز والفخر ,, بمشيئة الله ,,

,, وعين والمتحذلق ( اللي ينقز معهم كأنه منهم ) ، والكاره والمبغض باالرماد ,, بحول الله ,,

[ عدد التعليقات: 952 ] نشر منذ 29 دقيقة

يابومة حيران خلك فريق الفقر حقك رايح ناخذها وغضبن عن اللي مايرضى باذن الله

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة

الصورة عادية يصلون مافيها شى

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