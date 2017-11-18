شاهد جماهير الهلال تصلي جماعة قبل لقاء أوراو

طلال الغامدي(صدى):

شهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال وأوراوا ريدز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا، قيام جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بأداء الصلاة جماعة قبل بدأ المباراة.

وكانت توافدت جماهير الهلال مبكرًا بأعداد كثيفة، ثم اقتحمت البوابات لدخول المدرجات، فاضطر أمن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لفتح البوابات من أجل دخولهم قبل الموعد المحدد للدخول.