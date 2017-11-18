شاهد جماهير الهلال تصلي جماعة قبل لقاء أوراو
شهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال وأوراوا ريدز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا، قيام جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بأداء الصلاة جماعة قبل بدأ المباراة.
وكانت توافدت جماهير الهلال مبكرًا بأعداد كثيفة، ثم اقتحمت البوابات لدخول المدرجات، فاضطر أمن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لفتح البوابات من أجل دخولهم قبل الموعد المحدد للدخول.
بلبل حيران[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 59 دقيقة
الأمر عادي وأكثر من عادي .. لكن الخوفة من أن يفهمها غيرنا من غير المسلمين غلط.
بلبل حيران[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 59 دقيقة
الأمر عادي وأكثر من عادي .. لكن الخوفة من أن يفهمها غيرنا من غير المسلمين غلط.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38202 ] نشر منذ 37 دقيقة
فالهم الفوز والفخر ,, بمشيئة الله ,,
,, وعين والمتحذلق ( اللي ينقز معهم كأنه منهم ) ، والكاره والمبغض باالرماد ,, بحول الله ,,
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 952 ] نشر منذ 29 دقيقة
يابومة حيران خلك فريق الفقر حقك رايح ناخذها وغضبن عن اللي مايرضى باذن الله
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
الصورة عادية يصلون مافيها شى