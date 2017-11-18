بالصور.. سيارات تخطف الأضواء في معرض دبي

دبي(صدى):

ظهر حشد من السيارات المميزة التي خطفت الأضواء في معرض دبي الدولي للسيارات ولكن هناك سيارات خطفت الأضواء بصورة مميزة مثل :

1- جينيسيس G70:

وقد استطاعت هيونداي أن تحافظ على تطوير فرعها الفاخر جينيسيس وتطرح منه سيارات فاخرة مثل G90 و G80 وكلاهما خرج من خطوط الإنتاج ويأتي الآن نموذج مدمج جديد هو G70. والذي يتميز بمحرك تيربو A 3.3 بقوة 370 حصان. وهناك أيضا محرك 2.0 لتر بنزين I4 بشاحن توربيني. ومن المتوقع تسليم هذا الموديل للعملاء في الإمارات العربية المتحدة في أوائل عام 2018.

2- بورشه ليجو :

وهي سيارة مصنعة من الليجو بالحجم الكامل لبورشه GT 3RS وطرحت في معرض دبي الدولى للسيارات وخطفت الأنظار بالفعل.

3- مازيراتي جيبلي :

مازيراتي جيبلي الجديدة سيارة مميزة يمكن أن تشعركم فقط أنها أسهل بالقيادة بمجرد اللمس أو الضغط عليها تستجيب بسهولة والسبب وجيه جدا، فقد قالت الشركة المصنعة الإيطالية انها تخلت عن التوجيه الهيدروليكية واستبدلته بالكهربائي. ووسط هذه التغييرات، تحتفظ السيارة بالقيادة المميزة وتجربة القيادة المثيرة وتعد جيبلي سيدان الآن السيارة الأكثر مبيعا في تاريخ مازيراتي ، حيث تم بيع أكثر من 70،000 وحدة منذ عام 2013.

4- بورشه كايين الجديدة

أحدث موديلات بورشه كايين، في الجيل الثالث منها بالتأكيد أخف وزنا بكثير حيث خسرت السيارة 65 كيلوجراما عن الإصدار السابق. وإذا كان السائق يشعر بالرغبة في تجريبها على الطرق الوعرة فيمكن أن يختار بين خمسة نظم برمجة وتغييرات في الهيكل اعتمادا على التضاريس. وسيتوفر الطراز في ثلاث نسخ تبدأ من 340 حصانا إلى 550 حصانا وتشمل ناقل حركة تبترونيك S من ثماني سرعات جديد. وتوفر كايين توربو عزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن متر (بزيادة 20 نيوتن متر) وتتسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة في 3.9 ثانية عندما تزود بباقة سبورت كرونو الاختيارية.

5- فيراري بورتوفينو

هل ترغبون في سيارة مع سرعة قصوى تصل إلى 320 كم / ساعة؟ يمكنكم اذن مشاهدة فيراري بورتوفينو، التي تستغرق 3.5 ثانية للتسارع حتى 100 كم / ساعة من الجمود. وقد تم كشفها عالميا في معرض فرانكفورت في سبتمبر، وتأتي مع محرك V8 GT جديد. وهي أحد النماذج التي تم تصميمها للقيادة اليومية ويبلغ سعرها من 852000 درهم وهذا يشمل ضريبة القيمة المضافة.