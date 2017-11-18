بالصور.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بدرة العروس بجدة

نايف السالم(صدى):

أصيب 10 أشخاص من عائلة تفاوتت حالاتهم مابين خطيرة إلى متوسطة إثر حادث تصادم، مساء اليوم، طريق درة العروس باتجاه ذهبان.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر، بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة 997، تلقت بلاغا مساء اليوم السبت يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور باشرت 5 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة وتواجد القائد الميداني محمد راشد في موقع الحادث وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل جميع المصابين عبر الفرق الإسعافية إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

وتتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور.

