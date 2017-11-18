6 أسباب تصيب السيدات بالعجز الجنسي

متابعات(صدى):

تعاني بعض النساء في مراحل معينة من حياتها من مشكلة الضعف الجنسي وإنعدام الرغبة بإقامة العلاقة الحميمة، ما يؤدي الى مشاكل متكررة نتيجة عدم الاستجابة الجنسية، ما يؤدي الى الشعور بإحباط شديد وحدوث توتر في العلاقة مع الشريك. فما هي الأسباب التي تؤدي الى ظهور العجز الجنسي عند المرأة؟

1- الضغوطات اليومية المتعددة

إن تقسيم العمل بين مهام المنزل، والإهتمام بالأطفال، والصعوبات الاقتصادية، كلّها عوامل تؤدي إلى الضعف الجنسي عند النساء، نتيجة ظهور مشاكل في الانسجام مع الزوج، ما يؤدي الى تراجع أو إنعدام الاتصال الجنسي بين الطرفين.

2- المشاكل النفسيّة

الاكتئاب هو إضطراب نفسي يتضمن الشعور بالحزن الشديد والكآبة الذي قد يستمر لفترة طويلة، ما يؤثر على الحياة اليومية بما فيها الحياة الجنسية عند المرأة ويؤدي الى إنخفاض الدافع الجنسي عندها، وفي هذه الحالات ينصح بتناول مضادات الاكتئاب لتخطّي هذه المرحلة.

3- التعب والإرهاق

نتيجة الضغوطات اليومية المتعددة تصاب المرأة بحالات من الإرهاق والتعب، ما يسبب الإختلال في الغدة الكظرية التي تؤدي إلى نقص إنتاج هرمون الاستروجين والتستوستيرون، الهرمونات الضرورية لتحفيز الرغبة والاستجابة الجنسية عند المرأة.

4- النزاعات الزوجية

تعتبر المشاكل الزوجية من اكثر الأسباب التي تسبب فقدان الرغبة الجنسية، لأنه عندما يتوقف أحد الزوجين عن الإنجذاب للآخر ومبادلته الحب والإحترام، فإن ذلك يؤدي الى التوتر وضعف التواصل بين الطرفين، مما يؤثر مباشرة على الوظيفة الجنسية عند المرأة.

5- المشاكل الصحية

هناك عدد كبير من المشاكل الصحية والطبية التي تؤثر على رغبة المرأة الجنسية، لا سيما الإضطرابات في منطقة الحوض التي قد تسبب الألم، وتسبب بالتالي الضعف الجنسي عند عدد من النساء.

6- إستخدام بعض الأدوية

قد يؤدي استخدام بعض الأدوية الى ظهور مشاكل جنسية لدى النساء، كأدوية العلاج الكيميائي والأدوية الهادفة الى علاج إرتفاع ضغط الدم.