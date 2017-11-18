6 أسباب تصيب السيدات بالعجز الجنسي
تعاني بعض النساء في مراحل معينة من حياتها من مشكلة الضعف الجنسي وإنعدام الرغبة بإقامة العلاقة الحميمة، ما يؤدي الى مشاكل متكررة نتيجة عدم الاستجابة الجنسية، ما يؤدي الى الشعور بإحباط شديد وحدوث توتر في العلاقة مع الشريك. فما هي الأسباب التي تؤدي الى ظهور العجز الجنسي عند المرأة؟
1- الضغوطات اليومية المتعددة
إن تقسيم العمل بين مهام المنزل، والإهتمام بالأطفال، والصعوبات الاقتصادية، كلّها عوامل تؤدي إلى الضعف الجنسي عند النساء، نتيجة ظهور مشاكل في الانسجام مع الزوج، ما يؤدي الى تراجع أو إنعدام الاتصال الجنسي بين الطرفين.
2- المشاكل النفسيّة
الاكتئاب هو إضطراب نفسي يتضمن الشعور بالحزن الشديد والكآبة الذي قد يستمر لفترة طويلة، ما يؤثر على الحياة اليومية بما فيها الحياة الجنسية عند المرأة ويؤدي الى إنخفاض الدافع الجنسي عندها، وفي هذه الحالات ينصح بتناول مضادات الاكتئاب لتخطّي هذه المرحلة.
3- التعب والإرهاق
نتيجة الضغوطات اليومية المتعددة تصاب المرأة بحالات من الإرهاق والتعب، ما يسبب الإختلال في الغدة الكظرية التي تؤدي إلى نقص إنتاج هرمون الاستروجين والتستوستيرون، الهرمونات الضرورية لتحفيز الرغبة والاستجابة الجنسية عند المرأة.
4- النزاعات الزوجية
تعتبر المشاكل الزوجية من اكثر الأسباب التي تسبب فقدان الرغبة الجنسية، لأنه عندما يتوقف أحد الزوجين عن الإنجذاب للآخر ومبادلته الحب والإحترام، فإن ذلك يؤدي الى التوتر وضعف التواصل بين الطرفين، مما يؤثر مباشرة على الوظيفة الجنسية عند المرأة.
5- المشاكل الصحية
هناك عدد كبير من المشاكل الصحية والطبية التي تؤثر على رغبة المرأة الجنسية، لا سيما الإضطرابات في منطقة الحوض التي قد تسبب الألم، وتسبب بالتالي الضعف الجنسي عند عدد من النساء.
6- إستخدام بعض الأدوية
قد يؤدي استخدام بعض الأدوية الى ظهور مشاكل جنسية لدى النساء، كأدوية العلاج الكيميائي والأدوية الهادفة الى علاج إرتفاع ضغط الدم.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9886 ] نشر منذ 2 ساعتين
عجزناا وكبرناا قبل نعجز جنسياً
😂😭😭💔
روزا[ عدد التعليقات: 1620 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك لالا مافيه عجز العجز هو بالنفسيه لاصارت زانه يبشر بعزه ولاصارت شانه يبشر بفقره
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 1 ساعة
ثلاث مرات فى اليوم يبعد عنهم العجز مدة كل واحد 45دقيقة حتى تضبط الامور وستنشطون
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 1 ساعة
ادعو لى بالخير عبى هذا الاقتراح كخبرة وابشر بالعلوم الطيبة
عبد العزيز العتيبي[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك كلهن باردات تقل تحفر بجدار او جثه
غير عن عذرهن لايبو فلان شعري مستشورته هذا يفقع ابو مرارتك
ولا لاجتك من العرس راسي يوجعني ولا تعبانه وهي داقة ابو العرس دق بالمهابد
روزا[ عدد التعليقات: 1620 ] نشر منذ 60 دقيقة
مشكله والله اللي يعمم على كل الحريم بسبب حرمته البارده ترى موب الكل زي اللي عندك واصابع يدك موب سوى
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9886 ] نشر منذ 47 دقيقة
صدقتي 😄👍🏻
برق[ عدد التعليقات: 11053 ] نشر منذ 39 دقيقة
جثّة لا حراك بها 😓😓😓😓
مغار شل ابوك حط ابوك الين يظهر السم الاقشر ثم ودّك ترفسها 😤😤
برق[ عدد التعليقات: 11053 ] نشر منذ 39 دقيقة
عبدالعزيز
شرحك سرا يالذيب
ابوباسم[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 25 دقيقة
👀👀👀 الاه يدفع البلاء من الفضايح
ابوباسم[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يدفع البلاء. للتصحيح