4 خطوات جمالية وحيل لمنع التجاعيد المبكرة للرقبة

نورة الشهري(صدى):

تنجح أغلبية النساء باعتماد خطوات جمالية وحيل ماكياج من أجل العناية بالبشرة وإخفاء تعبها وتجاعيدها المبكرة، لكن في بعض الأحيان، تأتي بشرة العنق لتكشف عن تقدّمها في السن حتى ولو أن وجهها يوحي بالشّباب. لذلك، تعرفي إلى أهم الخطوات التي عليك اعتمادها من أجل الحفاظ على شبابها ومنع التجاعيد المبكرة من اجتياحها.

1- إحمي بشرة العنق من أشعة الشمس: كما تؤثر أشعة الشمس سلبياً على بشرة الوجه، فتجففها وتسبب في تجاعيدها المبكرة، كذلك تفعل ببشرة العنق. لا بدّ إذاً من حمايتها بكريم واقي الشمس يومياً ومن دون انقطاع حتى تحافظي على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد.

2 – رطّبيها يومياً صباحاً ومساء: تحتاج بشرة الجسم للترطيب اليومي تقريباً، لكن في بعض الأحيان يتم تطبيق المرطب على من دون أن يُحسب العنق جزءاً من الجسم. لذلك، لا تهملي هذه الخطوة أبداً وأن تشددي على ترطيبها صباحا ومساء.

3- نظّفيها جيداً كما تنظّفين وجهك: يُطبّق الماكياج على بشرة العنق أيضاً وذلك لتوحيد لون الوجه مع الجسم، لكن في المقابل، عملية إزالة الماكياج تتم من دون الإنتباه الى أن جلد العنق تبقى مسامه مسدودة، ما يؤدي الى ترهّل مظهره عن عمر مبكر. لذلك قشّريه ونظّفيه جيداً تماماً كما تفعلين مع وجهك لتبقي متألقة بإطلالة مكتملة.

4- إجلسي دائماً بشكل مستقيم: لمن تعمل لساعات طويلة أمام الحاسوب لا بدّ من الإنتباه الى عادة الإنحاء الخطيرة التي تؤدي إلى ترهل بشرة العنق. لذلك، قومي بالتمارين الرّياضية المخصصة لها كل ساعتين على الأقل وامتنعي عن الجلوس لفترات طويلة.