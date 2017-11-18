بالصور ..عمل الرياض يضبط 145 مخالفة تأنيث خلال حملات على 1170 منشأة

حمود العنزي(صدى):

نفذت وزارة العمل بمنطقة الرياض، جولات تفتيشية أسفرت عن ضبط 154 مخالفة لقرار التأنيث خلال زيارة 1170 مُنشأة .

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أحمد المطوع أنه تم ضبط 28 مخالفة في محافظة الخرج، وضبط 12 مخالفة في المجمعة، وضبط 35 مخالفة في عفيف، و 36 مخالفة في وادي الدواسر، بالإضافة إلى 26 مخالفة تم ضبطها في المزاحمية و 11 مخالفة في الغاط. كما تم ضبط 6 مخالفات في الدوادمي و 3 مخالفات في الأفلاج مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.