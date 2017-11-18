  • السبت 18

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور ..عمل الرياض يضبط 145 مخالفة تأنيث خلال حملات على 1170 منشأة

بالصور ..عمل الرياض يضبط 145 مخالفة تأنيث خلال حملات على 1170 منشأة

بالصور ..عمل الرياض يضبط 145 مخالفة تأنيث خلال حملات على 1170 منشأة
حمود العنزي(صدى):

نفذت وزارة العمل بمنطقة الرياض، جولات تفتيشية أسفرت عن ضبط 154 مخالفة لقرار التأنيث خلال زيارة 1170 مُنشأة .

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أحمد المطوع أنه تم ضبط 28 مخالفة في محافظة الخرج، وضبط 12 مخالفة في المجمعة، وضبط 35 مخالفة في عفيف، و 36 مخالفة في وادي الدواسر، بالإضافة إلى 26 مخالفة تم ضبطها في المزاحمية و 11 مخالفة في الغاط. كما تم ضبط 6 مخالفات في الدوادمي و 3 مخالفات في الأفلاج مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *