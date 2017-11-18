بالصور.. ” الفضلي ” : تطوير وادي الأديرع أولوية لدى الوزارة

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على أن وادي الأديرع يعتبر إحدى المشكلات البيئية في المنطقة، وأن الوزارة تعمل بشكل جاد مع هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية على تحويل الوادي إلى فرصة بيئية ترتقي بالمنطقة وتحل الإشكالات البيئية بإذن الله.

وأوضح الفضلي خلال لقائه بالمواطنين في الغرفة التجارية بحائل إلى أن إجمالي مشاريع الوزارة التي في حائل تحت التنفيذ يبلغ قرابة الثلاثة مليارات ريال، مشيراً إلى تعثر بعض هذه المشاريع وسعي الوزارة إلى إنهاء التعثر لتسريع وتيرة الإنجاز وإيصال الخدمات للمواطنين في الوقت المحدد.

كما بين الفضلي في اللقاء الذي حضره وكلاء الزراعة والبيئة والأراضي والمساحة، أن الوزارة أقرت ٨ سلع ضمن استراتيجية الخزن الغذائي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية وضعت في حسابها الحاجة إلى الغذاء والحاجة إلى توفير المياه في وقت واحد، مشيراً إلى أن التركيبة المحصولية التي ستعلن الوزارة عنها قريبا ستوضح المزايا النسبية لكل منطقة والمحاصيل التي تدعم الوزارة الزراعة فيها.

وأكد الفضلي أن سوسة النخيل لاتزال تشكل تهديدا لقطاع النخيل في المملكة، وأن الوزارة وضعت بعض التشريعات للحد من السوسة، إضافة إلى تحقيق بعض التقدم في ابتكارات المكافحة، كما أنها تسعى لتعميم بعض التجارب الناجحة في القضاء على السوسة في جميع مناطق المملكة.

وقال الفضلي إن الوزارة توشك على الانتهاء من دراسة آلية توجيه الدعم قطاعات الوزارة لتصل إلى المستفيد بشكل أكثر دقة، مما سيرفع كفاءة الدعم ويساعد المواطنين.

