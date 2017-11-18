سيدة تغري طفلة بالشيكولاته وتقدمها لـ 3 رجال لاغتصابها

نيودلهي(صدى):

تخلت إمرأة هندية من الرحمة ، حيث ساعدت ثلاث رجال على أغتصاب طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات ، عقب اغراءها بالشيكولاته وإدخالها لمنزلها بمدينة بوبال في وسط الهند ، والسماح للرجال بالتعدي عليها جنسياً لمدة 3 أشهر .

كشفت الشرطة الهندية، أن الطفلة أشتكت لوالدتها ( تعمل خادمة ) مما تتعرض له من أغتصاب وتعدي من قبل ثلاثة رجال، من بينهم حارس عمره 65 عاماً ، فلجأتا الأخيرة للشرطة.

وقال مسؤول الشرطة، شيفناث يادوفانشي في تصريحات إعلامية : أبلغتنا الفتاة أن المرأة قدمت لها قطع شكولاتة لاغرائها لدخول منزلها، حيث ارتكب المتهم الجريمة، ثم هدداها لاحقا بألا تخبر أحداً بشأن ذلك، مشيراً إلى أنَّ الطفلة تتعرض للتحرش منذ أغتسطس الماضي .

وتابع: لقد اعتقلنا الأشخاص الأربعة، من بينهم المرأة لمساعدة الرجال على الاعتداء على الفتاة .

وقام الجيران، الذين غضبوا بسبب الجريمة أيضاً بضرب بعض المتهمين. ويواجه المتهمون اتهامات بالاغتصاب الجماعي وتم إرسالهم إلى السجن في انتظار المحاكمة.