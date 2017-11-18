عروض استثنائية لكاديلاك في معرض دبي للسيارات

عادل الحربي(صدى):

عرضت ليبرتي للسيارات الموزع الحصري لسيارات كاديلاك، تشكيلة رائعة من سيارات كاديلاك، مع الكثير من المزايا الاستثنائية في معرض دبي الدولي للسيارات 2017، حيث سيحصل كل زائر إلى جناح كاديلاك على قسيمة يمكن استبدالها في معارض ليبرتي للسيارات، لتفتح لهم عالمًا من العروض الحصرية.

وستضم قائمة السيارات التي سيتم عرضها، مجموعة موديلات ” كاديلاك ATS ” ، بما في ذلك ” ATS كوبيه ” و ” ATS – الفئة V). ويمكن للزائرين أيضًا التعرف بشكل أفضل إلى موديلات ” كاديلاك CTS ” ، و (CTS-V) مع محرك عالي الشحن التوربيني من فئة (V8) بسعة 3.6 لتر. كما سيتم عرض الجيل الجديد ” كاديلاك XT5 ” بمحركه من فئة V6 بسعة 3.6 لتر، وطراز ” إسكاليد ” الايقوني أيضاً.