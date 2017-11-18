ناسا تطلق قمراً اصطناعياً للتنبؤ بالطقس الدقيق

واشنطن(صدى):

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” اليوم السبت لإطلاق قمر اصطناعي للأرصاد الجوية من الجيل الجديد من شأنه السماح بتحسين توقعات الطقس للأيام السبعة التالية إضافة إلى مراقبة الظواهر البيئية.

ومن المقرر إطلاق المقر الاصطناعي ” جوينت بولار ساتلايت سيستم 1 ” (جي بي اس اس) وهو مشروع مشترك لوكالة ” ناسا ” والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) السبت على متن صاروخ ” دلتا 2 ” تابع لشركة ” يونايتد لانش الاينس ” (يو ال ايه) من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا.