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ناسا تطلق قمراً اصطناعياً للتنبؤ بالطقس الدقيق

ناسا تطلق قمراً اصطناعياً للتنبؤ بالطقس الدقيق
واشنطن(صدى):

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” اليوم السبت لإطلاق قمر اصطناعي للأرصاد الجوية من الجيل الجديد من شأنه السماح بتحسين توقعات الطقس للأيام السبعة التالية إضافة إلى مراقبة الظواهر البيئية.

ومن المقرر إطلاق المقر الاصطناعي ” جوينت بولار ساتلايت سيستم 1 ” (جي بي اس اس) وهو مشروع مشترك لوكالة ” ناسا ” والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) السبت على متن صاروخ ” دلتا 2 ” تابع لشركة ” يونايتد لانش الاينس ” (يو ال ايه) من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا.


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