تفاصيل أسباب محاولة انتحار لاعب ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

اعترف المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور، لاعب اسطنبول باشاك شهير التركي، بأنه قد خطط للانتحار أكثر من مرة.

وقال اللاعب السابق بصفوف ريال مدريد وآرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام أن الأمور تكون صعبة التحمل عندما تقوم بعمل شاق لانتشال عائلتك من الفقر ويقابل ذلك بعدم تقدير .

وأوضح : إنهم يتصلون بي ليس للسؤال علي بل لطلب الأموال مشيراً إلى أنه عندما أصبت في توتنهام، هاتفوني بينما كنت أجري فحوصات طبية ليس للاطمئنان على حالتي بل لدفع مصروفات دراسية لطفل، على الأقل أسالوا علي أولاً قبل أن تطلبوا الأموال .

وأضاف اللاعب البالغ من العمر (33 عاماً) أنه يشعر بأنه ” في حالة أفضل ” بعد اعترافه بهذه الأمور، مشيراً إلى أنه لكي لا يشعر بالضغط غير رقم هاتفه لكي لا تستطيع عائلته التواصل معه.