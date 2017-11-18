الدعيع يحذر الهلال من إهدار الفرص والأخطاء الدفاعية

نواف السالم(صدى):

حذر محمد الدعيع الحارس الأسطوري للمنتخب الأول لكرة القدم، لاعبي الهلال من إهدار الفرص والأخطاء الدفاعية خلال مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم السبت.

وقال الدعيع في تصريحات إذاعية اليوم السبت: لا شك أن مباراة اليوم ستكون قوية والهلال قادر على حسم البطولة من مباراة الذهاب .

وأضاف : أعتقد أن دياز (مدرب الهلال) حضر فريقه جيدًا، بعد دراسة كاملة لأوراوا، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية الضعيفة لديهم .

ووجه عميد لاعبي العالم سابقًا، رسالة إلى محمد جحفلي مدافع الفريق بألا ” يأخذه الحماس كثيرًا ” كي لا يرتكب أخطاء مؤثرة، أو يحصل على إنذار في الدقائق الأولى، قد يؤثر عليه طوال المباراة.