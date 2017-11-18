الغرفة التجارية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، لدى 3 شركات بالقطاع الخاص، هي: “ شركة مخابز الراشد للمواد الغذائية – المتحدة للسيارات- شركة سمسا للنقل السريع ”.

وأضافت أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم “ بائعة، وأخصائية تسويق، وإدارية موارد بشرية، وموظفة خدمة عملاء، ومسؤولة مركز اتصال ”.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك أيام الاثنين والأربعاء والخميس الموافق 20-22-23 نوفمبر 2017م، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنا“.