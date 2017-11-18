جامعة الأمير سطام بالخرج تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

دعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، من تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة من المواطنين والمواطنات، ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية، لتسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

وأعلنت الجامعة عن موعد بدء استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى الجامعي بمدينة السيح عن طريق المسابقة الوظيفية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول 1439هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 ربيع الأول 1439هـ، وذلك من خلال رابط النظام الإلكتروني للتوظيف: ” هنـــا “.