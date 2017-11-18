مغردة لبنانية تنتقد حكومة بلدها

نايف السالم(صدى):

نشر حساب اتضح من تغريداته أنه لبناني على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عدة تغريدات اتنقد فيها موقف الحكومة اللبنانية السلبي تجاه المملكة ومزاعمها بأن الحريري محتجز في المملكة .

وقالت تغريدة المغردة ” Ferial Juhier “: ” كلمه مني كلبنانية لكل لبناني السعودية تقدم لنا خدمة ” على طبق من ذهب ” وتقول أنها معنا لتنظيف بلدنا من السلاح غير الشرعي، وسوف تدعم إعادة اعمار لبنان ” كما فعلت مرات عديدة ” ولا تريد منا سوى أن يكون لبنان أرض سلام للمنطقة.

واستمر الحساب في تقديم النصيحة للبنانيين فقال: ” ألسنا نحن من بكى واستغاث بالعرب في حرب تموز؟ ألسنا نحن من طلب من السعودية هبات مالية لإعادة إعمار ما دُمر في الحرب الأهلية وأرسلوا لنا رفيق الحريري مع لبنان جديد؟ ألسنا نحن من نادى لا للتطبيع الإسرائيلي؟ فكيف نقبل اليوم بالتطبيع الإيراني ونؤذي من كان لنا صديقاً وأخاً. ”

وتابعت المغردة في تغريدة أخرى: ” يا شعب لبنان الذي أحلم أن تعود أمجاده ليكون ” منارة الشرق ” ، “سويسرا الشرق ” ، ” قبلة الثقافة والعلم “.. من أجل لبنان، وأجيال لبنان، ومحبي لبنان، أفيقوا من الغيبوبة، إحموا كرامتكم، أرفضوا أن تكون أرضنا مشروع حرب وإرهاب، ” مدوا يدكم معنا لتنقذنا المملكة ” قبل فوات الأوان .