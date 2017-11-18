بالصور.. ” نعمة التفكير وأثرها على الإنسان ” دورة تدريبية بكلية العلوم والآداب بالمذنب

سعيد العجل(صدى):

عملاً بدورها في خدمة المجتمع وتنفيذاً لخطة البرامج المجتمعية التطوعية لهذا العام قامت كلية العلوم والآداب بالمذنب بعقد دورة تدريبية بعنوان ” نعمة التفكير وأثرها على الإنسان ” مساء الثلاثاء المنصرم (٢٥/ ٢/ ١٤٣٩) قدّمها سعادة الدكتور محمود نصر الدين رشوان أستاذ التربية وعلم النفس المساعد بالكلية، لطلاب المرحلة الثانوية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة المذنب تحدث فيها بأسلوبٍ شيق وماتع عن أنواع التفكير وعلاقته بكل من المعلومات، الذاكرة، الذكاء، الإبداع، والقراءة، وبدوره أطلع الحاضرين أيضاً على الطرق الفاعلة للمذاكرة.

نال البرنامج استحسان المتدربين، وعبر القائمين على الجمعية الخيرية عن شكرهم وامتنانهم لسعادة عميد الكلية الدكتور ناصر بن محمد الصائغ لحرصه على الإرتقاء بالمجتمع المحلي عبر حثه أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتنفيذ مثل هذه البرامج النيرة والفاعلة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

