بكتيل تعلن عن 17 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة بكتيل السعودية “BECHTEL ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، 17 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس مدني/ تطوير الموقع.

2- مهندس مشروع بحري.

3- مهندس مدني أول.

4- مهندس سلامة وحرائق.

5- مشرف تكاليف الميكانيكا.

6- مدير هندسة السلامة والحرائق.

7- مهندس أول ميكانيكي حقل- المباني.

8- مشرف إدارة التغيير.

9- مهندس مقيم.

10- مدير الهندسة.

11- مهندس المشروع- إعداد الموقع والطرق.

12- مهندس إنشائي.

13- مساعد مهندس مقيم.

14- مدير مراقبة الوثائق.

15- مهندس مراقبة الجودة الميكانيكية- المباني.

16- مدير المشروع- المستودعات.

17- مهندس ميكانيكي.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2017م.

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