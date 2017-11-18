بالفيديو.. الدكتورة خلود وابنتها يهنئان العمانيين بعيدهم القومي
هنأت الدكتورة خلود الشعب العماني بعيدهم القومي خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق سناب شات وبرفقتها ابنتها خلود الصغيرة .
وظهرت خلود في الفيديو ترتدي قبعة فرو بألوان العلم العماني قائلة ” كل عام والشعب العماني بألف خير .. قاعدة أفكر إشلون نحتفل معاكم حتى اتينا بها البرنيطه ” .
يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.
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