” بي إيه إي ” تطرح 17 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، 17 وظيفة تعليمية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادات التقنية والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مشرف الرحلات (الظهران).

2- مفتش نظام الدفع (الظهران).

3- مشرف الجودة (الظهران).

4- فني صيانة أنظمة كهربائية (تبوك).

5- فني إلكترونيات طيران نفاثة (تبوك).

6- مدرس رياضيات وفيزياء (الظهران).

7- مدرب فني ATC & Flop (الظهران).

8- مدرب معدات طيران أرضية (الظهران).

9- فني صيانة محركات نفاثة (الظهران).

10- فني صيانة طائرات (الظهران).

11- مفتش طائرات (الظهران).

12- مدرب مراقب الحركة الجوية بـ(وظيفتين / الرياض).

13- مسؤول صيانة الطائرات (الرياض).

14- فني صيانة معدات (الطائف).

15- فني تكنولوجيا المعادن (تبوك).

16- مدرب محاكاة- الطيار (الظهران).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنــا