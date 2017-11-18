انتحار خمسيني بإطلاق النار على نفسه بالمخواة

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد، بأنه عند الساعة التاسعة وعشرون دقيقة من صباح هذا يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٢/٢٩ هـ ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة محافظة المخواة من إحدى المواطنات مفاده بأنها سمعت صوت طلق ناري بشقتها الكائنة بمخطط الفيصلية بالمخواة.

وبإستطلاع الأمر من قبلها وجدت زوجها البالغ من العمر (٥٠ عاماً) مستلقى على ظهره داخل غرفة خاصة بغسيل الملابس.

تم على الفور إنتقال الجهات الأمنية برفقة عضو النيابة العامة والطبيب الشرعي وبمعاينة الجثمان تبين أن المذكور أطلق النار على نفسه بواسطة ( مسدس جلوك ربع صناعة تركي )، غير مرخص، وذلك بطلقة نارية بإتجاه فتحة الفم غير نافذة ( أستقر المقذوف داخل الرأس) .

تم نقل الجثمان لمستشفى المخواة العام كما تم التحفظ على السلاح لإستكمال الإجراءات الأمنية الأولية تمهيداً لتحويل القضية للجهات المختصة.