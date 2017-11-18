انتحار خمسيني بإطلاق النار على نفسه بالمخواة
صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد، بأنه عند الساعة التاسعة وعشرون دقيقة من صباح هذا يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٢/٢٩ هـ ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة محافظة المخواة من إحدى المواطنات مفاده بأنها سمعت صوت طلق ناري بشقتها الكائنة بمخطط الفيصلية بالمخواة.
وبإستطلاع الأمر من قبلها وجدت زوجها البالغ من العمر (٥٠ عاماً) مستلقى على ظهره داخل غرفة خاصة بغسيل الملابس.
تم على الفور إنتقال الجهات الأمنية برفقة عضو النيابة العامة والطبيب الشرعي وبمعاينة الجثمان تبين أن المذكور أطلق النار على نفسه بواسطة ( مسدس جلوك ربع صناعة تركي )، غير مرخص، وذلك بطلقة نارية بإتجاه فتحة الفم غير نافذة ( أستقر المقذوف داخل الرأس) .
تم نقل الجثمان لمستشفى المخواة العام كما تم التحفظ على السلاح لإستكمال الإجراءات الأمنية الأولية تمهيداً لتحويل القضية للجهات المختصة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38198 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22702 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحياة صارت أصعب مما كنا نتوقع🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21765 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21765 ] نشر منذ 1 ساعة
وهذي ثاني حالة انتحار في خلال اسبوعين الله يستر على عباده
رااايق[ عدد التعليقات: 3004 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ 36 دقيقة
قلة ايمان وكثرة ضغوط الحياة