بالصور.. أمعاء جندي منشق تفضح زعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

عثر الجراح الرئيسى لى كوك جونج على ديدان طفيلية طويلة داخل أمعاء جندي انشق عن كوريا الشمالية، خلال محاولة إنقاذه جراحيا جراء رصاصات أصيب بها لدى هروبه، وهو ما يكشف أسرار الغذاء السيئ وانعدام النظافة في تلك الدولة .

وعرض الجراح الرئيسى لى كوك جونج صورا فى مؤتمر صحفي في سول تظهر عشرات الطفيليات اللحمية منها ما يصل طولها إلى 27 سنتيمترا (10.6 بوصة) وقد تم إزالتها من الجهاز الهضمي للجندى المصاب خلال سلسلة من العمليات الجراحية لإنقاذ حياته.

وقال لي: في حياتي المهنية التي دامت أكثر من 20 عاما كجراح، لم أشاهد شيئا من هذا القبيل إلا في الكتب .

وتؤكد الطفيليات إلى جانب حبات الذرة في بطن الجندي المنشق، ما وصفه العديد من الخبراء والمنشقين السابقين عن الوضع الغذائي والنظافة لكثير من الكوريين الشماليين.

وكان الجندي انطلق مسرعا بسيارة دفع رباعي صوب الحدود يوم الاثنين و فقد السيطرة على مركبته نزل منها وفر مترجلا حيث أطلق عليه أربعة من زملائه نحو 40 طلقة.

واحتمى الجندي بمبنى تابع لكوريا الجنوبية في منطقة أمنية مشتركة داخل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، قبل أن يتم إنقاذه.