الإتحاد الآسيوي يعيين سامي الجابر عضواً في لجنة المسابقات

طلال الغامدي(صدى):

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، سامي الجابر، عضوا في لجنة المسابقات حتي نهاية الدورة الحالية 2019.

ويأتي تعيين الجابر بناء على الترشيح المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم في إطار سعيه لدعم كفاءاته في المنظومات الدولية.

من جهته بارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت للجابر تعيينه في الاتحاد الآسيوي، مؤكدا بأن كفاءته ومسيرته الناجحة ستسهم في تعزيز نجاحه وبلوغه آفاقا أبعد من الحضور المؤثر في الاتحاد القاري.