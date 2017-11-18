الحوثي تنفذ 16 اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والإغاثة

فهمي محمد(صدى):

كشف المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن الحوثيين نفذوا 16 اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وتنوعت الاعتداءات بين القتل والخطف والسجن.

وأوضح خلال اجتماع للشراكة من أجل السلام الدائم في اليمن، الذي عقد في روما أمس الجمعة، أن الميليشيا عملت بين عامي 2015 و2017، على إغلاق المنافذ ومكاتب المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وأكد أن الحوثيين استولوا على 65 سفينة، و124 قافلة إغاثية، و628 شحنة مساعدات، ما يعبر عن انتهاكات صارخة لمواثيق العمل الإنساني وقوانينه.