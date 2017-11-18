“ البيئة ” تدعو الباحثين للمشاركة في منتدى النحالين الوطني بالطائف

سعيد العجل(صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عموم النحالين والباحثين والمهتمين في مجال النحل للمشاركة في منتدى النحالين الوطني الذي سيقام بمحافظة الطائف خلال الفترة من ٢٤-٢٥ /٣/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٢-١٣/ ١٢/ ٢٠١٧م .

وتهدف الوزارة من خلال اعمال المنتدى لعرض خطة تطوير النحل في المملكة ومناقشة المعوقات والحلول التي تواجه القطاع .

كما خصص المنتدى جلسة خاصة بعنوان “منصة الابتكار ” داعياً عموم المهتمين والمختصين في مجال النحل للمشاركة من خلال ورقة عمل أو ابتكارات اوأفكار تطويرية في مجال تربية النحل وإنتاجه وطرحها في الجلسة الخاصة (منصة الابتكار) وللراغبين المشاركة في هذه الجلسة ارسال نوعية المشاركة عبر البريدهنا

خلال مدة أقصاها ٤ ربيع الاول ١٤٣٩ه وسيتم بإذن الله تزويدكم بالمشاركات المزمع عرضها عبر المنتدى.