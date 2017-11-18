بالفيديو.. كيف يدعم الفنان طارق العلي الهلال أمام اورواو

ماجد محمد(صدى):

حرص الفنان القدير طارق العلي، على دعم فريق الهلال في لقاءه المرتقب أمام اورواو ريدز دياموندز الياباني، مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال ” العلي ” في مقطع فيديو متداول: ” الهلال منصور إن شاء الله.. متفاءل خير بالنتيجة.. والجماهير العربية والخليجية خلف لاعبي الزعيم.. إن شاء الله النصر حليف الهلال “.

كانت الحشود الغفيرة من جماهير نادي الهلال توافدت منذ العاشرة صباح اليوم السبت إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض لمؤازرة العملاق السعودي في الموقعة المترقبة ضد ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

httpsv://youtu.be/i8Zas5PdqIE