ليلة الهلال عند عبد السلام القزيز

نواف السالم(صدى):

كلمات حماسية ولهجة راقية اختارها رئيس تحرير صحيفة صدى عبد السلام القزيز في تقريره عن المباراة المرتقبة بين سيد القارة الآسيوية نادي الهلال وضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

التقرير الذي أذاعه برنامج آخر شوط المذاع على قناة mbc pro sports والذي يناقش بشكل مفصّل أبرز قضايا الكرة السعودية ويتضمن مقابلات مع الأشخاص المعنيين بالقضايا المطروحة، سدد كل طلقات التفاؤل لتستقر في قلوب عاشقي الزعيم مطمئنة إياهم بأن الهلال قادر على فعل المستحيل.

وفي التقرير يقول عبد السلام القزيز ” عند غياب الشمس ندرك بأنها ستعود بدقتها ودفئها ونورها، وعندما تركض الأحصنة نعلم بأنها ستصل.. كذلك حال الهلال مع معشوقته مزيج من الغياب والعودة.

اليوم اقترب الموعد المنتظر وباتت الثواني واللحظات تحكي بأن السابعة تقترب.. وعند الحديث عن الأمجاد والألقاب لن تجد سوى اسم الهلال زعيمًا فهو سيد التدوين وناشر مذكرات التاريخ.

اليوم.. سيد القارة على أعتاب لقب جديد ورقم يزداد صعوبة على منافيسه.. 6 بطولات آسيوية.. أمجاد الماضي وذكرياته تبعث التفاؤل للعاشقين وعند الحديث عن الهلال نجده لا يخسر النهائيات أمام الأندية اليابانية وأصبح متخصصًا في تهكيرها “.