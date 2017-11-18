أمير الباحة يتكفل برحلة نادي العين بعد إلغاء مباراته في دوري الدرجة الثانية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تكفل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة بكافة تكاليف رحلة نادي العين بعد إلغاء المباراة مع نادي المزاحمية المقررة ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية بمدينة الرياض .

وتكبد نادي العين (الدرجة الثانية) من الباحة خسائر مالية جراء إلغاء مباراته مع نادي المزاحمية عصر أمس الجمعة، بالرغم من مرور أربع دقائق على بدايتها ، ونشر في حينه سبب الإلغاء ومناشدة النادي معاقبة المتسبب وتعويض النادي ما تم خسارته ماديا ، وانطلاقا من حرص ومتابعة سمو امير منطقة الباحة ودعمه المتواصل لكافة أندية المنطقة تكفل سموه بتلك الخسائر المادية متمنياً سموه للنادي التوفيق والنجاح في منافساته القادمة ليحقق تطلعات أبناء المنطقة من ناديهم ووصوله لاندية الدرجة الاولى .

وأعرب رئيس النادي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ومحبي النادي عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على ما يوليه من إهتمام ومتابعة لمسيرة النادي مؤكداً ببذل كل الجهود لخدمة النادي وتحقيق تطلعات أبناء المنطقة .

الجدير بالذكر بان تقارير إعلامية تحدثت عن تعرض النادي لخسائرمادية جراء إلغاء مباراته المقرر مع نادي المزاحمية بمدينة الرياض وما رافق ذلك الالغاء من مسببات وطالبت ادارة نادي العين من الجهات المختصة والمتسبّبة في تعويض النادي قيمة تلك الخسائر الأمر الذي حققه سمو أمير الباحة دعما لمسيرة النادي لتحقيق نتائج أفضل