جمهور مهرجان أفلام الأطفال يستمتعون بعروض 7 أعمال عالمية بمركز الملك فهد الثقافي

سعيد العجل(صدى):

استمتع جمهور مهرجان أفلام الأطفال الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بمشاهدة 7 أفلام عالمية متنوعة جديدة مساء أمس الجمعة.

وكان التفاعل واضحا وجليا من الحضور وخاصة الأطفال الذي وجدوا في تلك الأفلام متعة وترفيها لم يخلُ من الرسائل التربوية الهادفة، حيث تم تقديمها مجانا.

ومثلت الأفلام دول الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وإيطاليا، بالإضافة للمملكة العربية السعودية.

وانطلقت الفعاليات بفيلم تعريفي عن الأفلام المشاركة، بعد ذلك تم عرض فيلم ” الصندوق ” من جمهورية مصر العربية والذي يحذر من عزل الأطفال عن حياتهم اليومية، من خلال جعلهم أسرى لجهاز التلفاز دون رقابة ومتابعة، والذي قد يؤثر عليهم ويجعلهم في عزلة وعيش حياتهم في (صندوق) يغيب تفكيرهم وتفاعلهم مع ما يحيط بهم.

وعرض بعد ذلك فيلم ” نيو وفليكس ” من إيطاليا والذي يحكي حياة شخصيتين متضادتين في التصرفات وطرق التفكير والاهتمامات ما يولد صراعا بينهما قبل أن ينتهي الصراع بتحسن في العلاقات ويبدأ المرح بينهما، ثم تم عرض فيلم ” الأصدقاء الغبار ” الأمريكي والذي يحكي قصة سيدة شابة تسعى جاهدة إلى تنظيف منزلها، من آثار الغبار التي يتكاثر تحت الأرائك والكراسي وزوايا البيت وتنجح في اقتناص عدد منها، إلا أن واحداً منها يتمكن من الهرب قبل أن يقوم بتخليص رفاقه من آلة التنظيف.

وعرض المهرجان فيلم ” آيسكريم ” من السعودية والذي يحكي قصة طفل يحاول شراء الآيسكريم ولكنه لا يملك نقودا كافية لشراء ما اشتهته نفسه، حيث يملك فقط 10 ريالات تحصل عليها كمكافأة له من أحد الناس الطيبين تقديرا له على اعتماده على نفسه، حيث كان يبيع المأكولات على الطريق ويستذكر دروسه في نفس الوقت، ويكون ضحية لجشع صاحب محل الآيسكريم الذي يعامله بشكل سيّء ويتأفف منه فيطلب منه الطفل تجهيز آيسكريم بمبلغ 9 ريالات فيبدأ البائع بتجهيز الطلب إلا أنه يبخل عليه بوضع الإضافات التي تزيد نكهة الآيسكريم لذة، فيأخذه الطفل ويعطي البائع مبلغ العشرة ريالات، ويترك المحل فيصيح به البائع بأنه يتبقى له ريال واحد فيشير له الطفل أن يحتفظ به كمكافأة، فتظهر علامات الندم والحزن على محيا البائع الذي كان تعامله فظّا مع هذا الطفل ويتحسر على عدم إضافة المحسنات على قطعة الآيسكريم التي اشتراها.

وتستمر العروض حيث تم عرض فيلم بعنوان ” ماروشكا ” الروسي والذي يحكي قصة طفلة تعتني بذئب مفترس فيتحول إلى ذئب أليف إلا أن الصيادين لا يتركونه ويطاردونه فيهرب منهم إلى الغابة فتلحق به وتقوم بإطعامه، والبقاء معه بعيدا عن الناس، بعد ذلك تم عرض فيلم ” فولفيلامنت ” من بريطانيا، والذي يشير إلى أن كل شيء له دور في الحياة، ولا بد من معرفة هذا الدور والعمل على إيجاده بالبحث المستمر، وقد يكون هذا الدور في مكان نخشاه فيتطلب الجرأة لمواجهته حيث نصل إلى اكتشاف أن دورنا قد يكون هو الأجمل مقارنة بالآخرين.

وكان العرض الأخير بعنوان ” الغريب ” من الكويت والذي يحكي قصة كائن أقرب ما يكون للمومياء يعيش بين الناس كالغريب ويتعرض للأذى المستمر منهم إضافة لعيشه وحيدا وذات يوم يجد امرأة تشبه له فيعيش معها قصة ارتياح ووئام تنتهي بالحب ويتحول عداء الناس له إلا فرح بما آلت إليه حياته ويساعدونه في فرحه بزواجه.

وتأتي هذه العروض ضمن مهرجان أفلام الأطفال الذي انطلق مطلع نوفمبر الحالي، وكان هذا اليوم الثاني له وتبقى منه يومان هما 18 و 30 ديسمبر المقبل.

وأكد المشرف على مركز الملك فهد الثقافي الأستاذ محمد السيف أن هذا المهرجان هو نتاج الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد العواد بالثقافة عموما وبثقافة الطفل على وجه الخصوص وإتباع الأساليب المناسبة لتعزيز هذه الثقافة لديه والحصول على الفائدة.

