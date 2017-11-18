فيديو صادم للحظة استخراج ثعبان بحر من أمعاء مريض

بكين(صدى):

شهدت مستشفى جامعة نانتشانج في شرق الصين ، حالة مرضية صادمة ، حيث كشفت الأشعة السينية وجود ثعبان بحر في أمعاء مريض في حالة سكر .

وقال الأطباء في تصريحات لصحف محلية ، أن ثعبان البحر دخل جسد الرجل وتسبب في انسداد خطير، حيث تم إخراجه في نهاية المطاف، ويعتقد الجراحون أن الثعبان تم إدخاله من فتحة الشرج بقصد، لكنهم رفضوا الكشف عما حدث.

كما أن الرجل وصل في حالة سكر إلى المستشفى، ورفض شرح تفاصيل الحادث.

يٌشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الأطباء في الصين بإزالة ثعبان بحر من المرضى، ففي أبريل الماضي، حاول رجل علاج الإمساك بإدخال ثعبان بحر في مؤخرته، وتم إزالته من الأمعاء.