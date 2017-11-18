الآف المواطنين في شوارع زيمبابوي يحتفلون بسقوط موغابي

هراري(صدى):

أنهال الآلاف المواطنين في زيمبابوي اليوم السبت على شوارع العاصمة هراري ملوحوينبالأعلام ويرقصون ويغنون ابتهاجا بسقوط رئيسهم ” روبرت موغابي 93 عاما ” المتوقع.

وكان وضع الجيش الأسبوع الماضي، موغابي تحت الإقامة الجبرية في حملة قال إن الهدف منها محاربة الفاسدين والمجرمين.

وأذاع التلفزيون في زمبابوي كلمة للناطق باسم فرع المنطقة الوسطى للحزب في البلاد، كورنيليوس ميوبريري، قال فيها: ” قررت سائر المنطقة بالإجماع إبطال ولاية الرئيس في الحزب والرئاسة ” .